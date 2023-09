Supercoppa, derby al Palafiera contro Rimini: "Vogliamo confermare quanto di buono fatto a Chiusi"

C'è grande attesa per il derby di Supercoppa che vedrà l'Unieuro Forlì 2.015 sfidare la Rinascita Rimini. La squadra di coach Antimo Martino arriverà alla sfida di venerdì (palla a due alle 20.30) forte della vittoria di martedì scorso contro l'Umana Chiusi, con la quale divide la vetta del gironcino con 2 punti. Per passare il turno ai biancorossi è concessa anche una sconfitta con 4 punti di margine, questo grazie alla differenza canestri migliore rispetto alle rivali. I rivieraschi hanno invece la necessità di espugnare il Palafiera con almeno un margine di 9 punti per conquistare il passaggio di turno, mentre una vittoria di 6 o 7 farebbe felice Chiusi. In caso di ko di Forlì di 5, la squadra di Martino si ritroverebbe appaiata alla compagine senese anche per differenza canestri: a decidere la qualificata a quel punto sarebbero i punti segnati.

"Torniamo in campo a poche ore dall'ultima partita, con l'obiettivo di cercare di confermarci su quanto di buono fatto nella gara contro Chiusi, cercando ovviamente di non ripetere gli errori invece commessi in qualche frangente - commenta coach Antimo Martino -. Come fatto in Toscana, metteremo attenzione su Rimini, ma non tralasceremo l'obiettivo principale, che è quello di aggiungere ogni giorno qualcosa che possa permetterci di costruire una nostra identità. Siamo molto felici di riabbracciare finalmente i nostri tifosi alla Unieuro Arena". La biglietteria aprirà dalle 19:30 e biglietto a 10 euro, posto unico. Per l'occasione sarà possibile acquistare il merchandising della Pallacanestro Forlì 2.015 presso il corner merchandising, di fianco al bar in zona parterre.