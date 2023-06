Semifinali playoff, l'Unieuro manda in confusione Udine: è una prova di forza, il Palafiera sogna

Determinazione, energia e fisicità. L'Unieuro Forlì neutralizza l'Apu Old Wild West Udine col punteggio di 83 a 58 e porta sul 2-0 la semifinale di playoff, costringendo alla resa la squadra di coach Carlo Finetti già al terzo quarto, quando i padroni di casa hanno toccato il +21. La compagine di coach Antimo Martino, davanti ai 3.822 del Palafiera, ha avuto solo un appannamento nel cuore del primo quarto, dopo aver preso il comando del match con un +10. Dopo aver subìto un break di 12-0, che ha permesso ai friulani persino di andare avanti, Forlì non ha concesso più nulla, mandando in confusione gli ospiti, che tra il secondo e il terzo quarto hanno segnato appena 26 punti. I numeri spiegano quanta energia hanno messo in campo i biancorossi: 44 rimbalzi totali, di cui 15 offensivi, contro i 37 dell'Apu (5 offensivi), mentre sono appena 6 le palle perse contro le 16 degli ospiti. Degli 83 punti, ben 47 sono arrivati dalla panchina, testimonianza del grande sforzo di squadra. Quattro i biancorossi in doppia cifra, con capitan Daniele Cinciarini top score con 15 punti e 7 rimbalzi (gli altri sono Lorenzo Penna e Fabio Valentini con 11 punti e Vincent Sanford con 10). E c'è da stropicciarsi gli occhi nel leggere il tabellino avversario: le stelle Emanuel Terry e Isaiah Briscoe hanno chiuso il match rispettivamente con 2 e 4 punti.

La partita

Forlì parte subito forte con due triple di Valentini e Adrian, con Finetti a chiamare timeout sul 8-2. La difesa di Forlì blocca l’attacco friulano, Sanford e Gazzotti portano i padroni di casa sul +10 prima della bomba di Esposito del 14-9. Il break di Udine di 12-0 vale il sorpasso (14-16), con Martino a richiamare i suoi in panchina. Il periodo si chiude senza canestri, con l’attacco biancorosso bloccato sul 28,6%, con tanti errori da sotto (4 su 12 dal pitturato). L’Unieuro torna a segnare con Benvenuti ed una penetrazione di Cinciarini, rimettendo nuovamente il naso avanti (18-16).

Gli animi si scaldano in campo, con capitan Cinciarini che infila due bombe di fila (24-21). Si accende anche Penna con 9 punti di fila (33-24). Con la tripla di Pollone il vantaggio mercuriale torna in doppia cifra, con il massimo vantaggio di 15 punti con la terza bomba di Cinciarini (41-26). E’ Palumbo a interrompere il parziale sfavorevole dei bianconeri, presentandosi all’intervallo sul 41-28.

Sanford inizia il terzo periodo con le marce alte, con l’Unieuro che va sul +17. Udine risponde con un break di 5-0, ma è nel libero di Briscoe che non trova nemmeno la retina la fotografia della serataccia di Udine, come una palla persa di Terry. L’Unieuro trova con facilità la via del canestro e con un super Cinciarini e la tripla di Benvenuti tocca il +21 (62-41). Il terzo quarto si chiude con il primo punto di Monaldi del match dalla lunetta. Nell'ultimo quarto l'Unieuro amministra il vantaggio, con Radonjic a mettere i titoli di coda sul match con due triple di fila (70-43). Nel finale spazio ai giovani, con i 5 punti di Borciu a completare la festa. Mercoledì c'è al Carnera Gara 3. E' il primo match point. Nel frattempo il tabellone "Oro" ha già la sua prima finalista: è la Vanoli Cremona, che ha superato la Fortitudo Bologna.