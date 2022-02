Solo 17 canestri a segno, un disastro dalla distanza: per l'Unieuro la peggior partita della sua storia

La palla è tonda e quando non ne vuole sapere di entrare non entra. Non era mai capitato alla Pallacanestro Forlì 2.015 di perdere un match segnando appena 45 punti in 40 minuti. Numeri da minibasket. Contro la Tramec Cento Giachetti & co sono riusciti a realizzare solo 17 canestri, tre dei quali dall'arco, su 38 tiri da due, 27 da tre e 12 liberi. "Non ho memoria di un punteggio così basso nei miei 40 anni di pallacanestro", ha allargato le braccia coach Sandro Dell'Agnello in conferenza stampa. Il derby di domenica ha fatto emergere tutti i limiti offensivi dell'Unieuro, ancora alla ricerca di una "prima punta" dopo l'addio di Kenny Hayes. Si è salvato Rei Pulazzi, autore di 14 dei 45 punti totali, frutto di un 44% dal pitturato (4 su 9), un 17% dalla distanza (1 su 6) e il 75% dalla lunetta (3 su 4).

UNA DOMENICA DA DIMENTICARE: LA SCONFITTA CONTRO LA TRAMEC, LA CRONACA -

LE PAROLE DEL COACH: "COSI' NON SI VA DA NESSUNA PARTE"

Lorenzo Benvenuti, ancora alla ricerca della forma migliore dopo il lungo stop per infortunio), ha tirato con il 67% da due (2 su 3), realizzando una bomba su due tentativi fatti, mentre capitan Jacopo Giachetti è incappato in una domenica da dimenticare in fretta, perchè l'Unieuro ha bisogno dei suoi canestri: solo due punti, tutti dalla lunetta, 0 su 5 da due e 0 su 3 dalla distanza. In difficoltà anche Davide Bruttini, con 8 punti con un 50% da due; incolori Riccardo Bolpin (solo 2 punti) e Mattia Palumbo (5 punti, 33% da due e zero triple su tre tentativi). Nicola Natali si è preso solo tre tiri, andando a segno con una tripla, mentre Erik Rush - per dirla alla Dell'Agnello - "non è una prima punta", siglando solo 4 punti e mettendo a referto un 0 su 6 da tre. Sommate queste cifre, si arriva ad un totale di 26%.

Andando indietro nel tempo si contano sei ko nei quali la Pallacanestro Forlì non è riuscita a realizzare più di 60 punti. Il 4 dicembre del 2016 uscì sconfitta contro Verona 84-59, mentre 22 giorni più tardi cadde in casa contro Imola 57-70. Altro ko con un punteggio piuttosto basso il 6 gennaio del 2017 contro Ferrara (84-58) e il 22 gennaio del 2017 a Treviso, 58-55. Infine bisogna andare indietro alla stagione 2018-2019: brutta sconfitta in casa contro Montegranaro il 28 ottobre (59-68) e il 9 dicembre dello stesso anno a Treviso, 84-52.