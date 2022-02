Unieuro in riserva di energie a Scafati, Dell'Agnello: "Abbiamo resistito per 18 minuti, poi non ce l'abbiamo più fatta"

"Scafati ha giocato con una grandissima energia". Sandro Dell'Agnello rende merito alla capolista dopo la sconfitta della Pallacanestro Forlì 2.015 al PalaMangano. Che sarebbe stato un impegno proibitivo il coach forlivese lo aveva messo in conto: "Abbiamo fatto tre partite con solo sette giocatori e qualcuno di questi avrebbe dovuto giocare meno non solo perchè avevamo esaurito le energie, ma anche perchè sono sopraggiunti degli acciacchi fisici".

Prosegue Dell'Agnello: "Il nostro obiettivo in questa settimana era fare due vittorie su tre. Abbiamo giocato due partite egregie in casa, vincendole largamente, mentre in questa occasione è emersa la differenza di forze in campo. Abbiamo resistito per 18 minuti, poi non ce l'abbiamo più fatta".

Nei minuti finali del primo tempo la Givova ha preso il largo (47-34), non perdonando le disattenzioni: "E' stata una chiave del match, dovuta al fatto che qualcuno di noi è andato in riserva. Lo sapevamo, ma non volevamo crederci, provando a mascherare la partita con la zona. Le energie e le risorse tecniche sono venute a mancare nel secondo tempo".