Beach volley, il liceo scientifico campione d'Italia ai campionati studenteschi

Il Liceo Scientifico “Fulcieri Paolucci de Calboli” è stato incoronato campione d'Italia, vincendo il campionato nazionale studentesco di beach volley categoria Allieve che si è svolto a Roseto degli Abruzzi dal 19 al 23 settembre. La compagine romagnola - composta da Letizia Bellavista, Martina Simoncelli e Alessia Giunchi - ha nettamente vinto in finale, con un secco 2-0, contro le ragazze del Trentino e si è aggiudicata la vittoria final , prenotando così il posto ai Mondiali di beach volley in programma in Israele a maggio del 2023.

Le ragazze forlivesi hanno dato vita ad un torneo perfetto sotto ogni aspetto: tecnico, agonistico, tattico e atletico. Fin dalla prima gara le giocatrici non hanno perso una sola battuta, mettendo in campo solide capacità di salto, forza, reazione eccellente e la “tecnica dello shock”, la capacità di sentire la palla. Dice Carmelo Di Giacomo, docente accompagnatore: “Siamo veramente soddisfatti e non può essere diversamente; torneo ostico, faticoso e lungo con 19 squadre provenienti da tutte le regioni italiane; alla fine siamo saliti sul gradino più alto del podio. Adesso sotto con gli allenamenti in vista della partecipazione ai Mondiali, dove ci si confronterà contro nazionali di assoluto alto livello e le nostre ragazze, conoscendole bene, sicuramente non vorranno fare una semplice gita”.

Aggiunge la Dirigente scolastica Susi Olivetti: “Voglio complimentarmi innanzitutto con le atlete che hanno raggiunto questo importante risultato, portando il Liceo Fulcieri, Forlì e tutta la regione Emilia Romagna alla vittoria finale! Un ringraziamento va anche agli insegnanti che seguono quotidianamente gli studenti, il cui lavoro permette di avvicinare i giovani allo sport ed appassionarli a discipline determinanti nella loro crescita come atleti e come persone. Attraverso queste esperienze i giovani imparano ad affrontare la vita, a gioire di una vittoria e ad apprendere da una sconfitta, a gestire la competizione e la tensione di una gara, ad apprezzare il sacrificio che precede ogni performance e il piacere dello stare insieme .I campionati studenteschi racchiudono tutti i questi valori.”