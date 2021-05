Ben 181 chili sollevati: il forlivese Marco Monti trionfa ai campionati regionali

"Purtroppo - spiega l'atleta 42enne - ho sbagliato due alzate per errori tecnici e non ho potuto raggiungere il peso che mi ero prefissato"

Il forlivese Marco Monti, portacolori del "Rimini pesi", si è imposto nella categoria pesi massimi +107 chili con la prestazione di 181 chili sollevati durante i campionati italiani assoluti di panca, una delle due specialità della Federazione italiana pesi. "Purtroppo - spiega l'atleta 42enne - ho sbagliato due alzate per errori tecnici e non ho potuto raggiungere il peso che mi ero prefissato. Erano due anni che non gareggiavo per le problematiche che tutti sappiamo e qualche errore di troppo l'ho commesso".

"Anche se ero molto forte e molto allenato questo peso 181 chilometri comunque mi ha permesso di vincere anche questi campionati 2021. Per Monti è l'undicesimo titolo regionale assoluto di panca Coni ed è stato anche tre volte campione regionale assoluto di sollevamento pesi olimpico. Ha vinto 14 titoli regionali nella Federazione pesistica italiana la Fipe del Coni, oltre che vice campione italiano assoluto di panca, nel 2013 con 193 chili, e due volte campione italiano universitario pesistica olimpica nel 2013-2014".