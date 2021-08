Calcio, il Forlì si assicura la conferma di tre giovani pedine per il suo scacchiere

In vista del raduno del Forlì Calcio fissato per mercoledì, continuano le operazioni di mercato del direttore sportivo Massimo Andreatini, che nel pomeriggio di lunedì ha ufficializzato le riconferme di tre under che bene hanno figurato nella stagione passata: si tratta del difensore centrale classe 2000 Davide Giacobbi, del centrocampista centrale classe 2003 Francesco Piva e dell'esterno classe 2001 Francesco Carlucci. Tre pedine fondamentali per lo scacchiere biancorosso viste le norme che regolano il campionato di serie D e che obbligano quest'anno a schierare in campo contemporaneamente quattro giovani dall'anno 2000 al 2003.