Calcio Eccellenza, il Futball Cava Ronco incassa tre gol dal Tropical Coriano

Brutto stop per il Futball Cava Ronco, che capitola 3-1 sul terreno di gioco del Tropical Coriano. Il vantaggio arriva dopo appena nove minuti con il colpo di testa di Enchisi a prendere in contotempo Alpi. Padroni di casa vicini al raddoppio al 18': Vagnarelli mette in moto Carreur che calcia in porta e colpisce il palo. Ancora Tropical pericoloso su azione di calcio d'angolo: batte sul primo palo Vagnarelli che trova il colpo di tacco di Enchisi che sfiora la traversa. Al 29' si vede il Futball Cava Ronco con un tiro telefonato di Garavini dalla distanza che termina tra le braccia di Bianchini. Al 32 arriva il pareggio con un super goal su punizione di Giacomo Garavini.

Al 38' miracolo di Delvecchio che blocca sulla linea il tiro sottomisura di Enchisi. Un giro di lancette più tardi Bianchini respinge in tuffo il tiro dalla distanza di Lupattelli e sulla ribattuta è Sciaccaluga a calciare con il numero uno dei locali che si fa trovare pronto bloccando. Ad nizio ripresa parte forte l’Fcr con Lupattelli che si accentra e calcia: blocca Bianchini. Al 47' ci prova ancora Lupattelli dalla sinistra con il tiro che sbatte sull’esterno della rete.

Al 48' Scarponi riporta avanti il Tropical con un tiro dal limite che Alpi non riesce a bloccare. Al 58' il 3.1: Carreur colpisce la traversa con un colpo di testa e sulla ribattuta Nisi è lesto ad insaccare alle spalle di Alpi. “Penso che oggi sia stata la fotografia della nostra stagione: molti bassi e pochi alti - commenta Garavini -. Dobbiamo cercare di finire in maniera dignitosa il campionato, giocando al meglio queste ultme due partite, sia per noi sia per la società che non ci ha mai fatto mancare niente.”