Calcio femminile, va sul 2-0 e poi sciupa due rigori: l'Union Sammartinese ripresa dallo Scandiano

Punti persi dall'Union Sammartinese contro lo Scandiano. La formazione forlivese va in vantaggio per due reti a zero, per poi subìre la rimonta dalla società ospite. Occasioni fallite sia nel primo che nel secondo tempo con ben due rigori sbagliati, merito anche del portiere dello Scandiano sempre pronto a ribattere i tiri delle Forlivesi. Testa a domenica prossima dove la società di San Martino in Strada andrà a Fraore.