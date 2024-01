Calcio, Forlì e Sammaurese si dividono la posta in palio: galletti in dieci per tutta la ripresa

Il Forlì rimanda ancora la vittoria al "Macrelli" contro la Sammaurese non andando oltre uno 0 a 0 comunque combattuto; biancorossi pericolosi nella prima frazione ma costretti a giocare tutta la ripresa in inferiorità numerica per l'espulsione di Drudi (doppio giallo).

La cronaca del match

Mister Mauro Antonioli recupera in extremis Drudi e Bonandi, da fiducia al nuovo arrivato Lolli a centrocampo e conferma il suo solito undici titolare con Pezzolato tra i pali, Tafa, Masini e Rossi in difesa, Gaiola e Pecci a centrocampo e Greselin a supporto di Merlonghi in attacco. Galletti che prendono subito il pallino del gioco con la Sammaurese pronta a giocare di rimessa ma la gara non decolla col match che resta così sottoritmo vivendo di lampi improvvisi: al 20° ci prova uno dei tanti ex da ambo le parti Merlonghi ma la sua conclusione è potente ma centrale con Ravaioli che alza in angolo; sul corner il colpo di testa di Lolli è fuori misura. Ancora Forlì avanti al 37° con Pecci ma il suo sinistro è bloccato a terra da Ravaioli. Sammaurese che risponde al 38° con Campagna che non impegna Pezzolato mentre è il Forlì a farsi ancora pericoloso al 40° con un colpo di testa ravvicinato di Greselin parato da Ravaioli.

Ripresa che parte più pimpante e dopo una rete annullata al 48° alla Sammaurese per un fuorigioco di Bolognesi, al 51° l'episodio che cambia la partita del Forlì con Drudi che rimedia un secondo giallo per un tocco di mano lasciando così i biancorossi in inferiorità numerica per tutta la ripresa. Sammaurese che prende giustamente coraggio e tenta il colpaccio schiacciando il Forlì nella propria area ma le vere occasioni arrivano da calcio piazzato; al 52° ci prova un altro ex Gasperoni su punizione ma Pezzolato controlla la sfera che esce mentre al 57° è Campagna che dal limite si libera e calcia non inquadrando lo specchio. Nel momento migliore dei padroni di casa il Forlì va vicinissimo al bersaglio grosso: minuto 68°, Pecci uno dei migliori, apre per Greselin che serve al centro Merlonghi ma il suo colpo di testa si stampa sul palo a Ravaioli battuto. Nel finale Forlì costretto a cambiare anche il neo entrato Checchi uscito per infortunio e gara che si trascina lentamente al novantesimo per il definitivo 0 a 0. Rammaricato a fine gara mister Antonioli che analizza così il pari: "Era una gara difficile che è stata condizionata da qualche episodio a nostro giudizio un pò dubbio, bene noi nel primo tempo anche se dovevamo fare meglio, nella ripresa in inferiorità numerica invece abbiamo dovuto cambiare modo di giocare" e conclude "Dispiace perché eravamo venuti per vincere ma nel calcio certe situazioni sfortunate possono capitare, dovevamo fare meglio nel primo tempo e la gara sarebbe cambiata".