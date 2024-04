Calcio, gioia per il Vecchiazzano: è promozione in Prima Categoria con tre giornate d'anticipo

L’Asd Vecchiazzano vince il Campionato di Seconda Categoria Girone N di Ravenna con 3 giornate di Anticipo. E' stata una cavalcata trionfale quella dei ragazzi allenati da mister Luciano De Furia. Il "mago", al suo nono campionato in carriera, porta così la squadra del Vecchiazzano in Prima Categoria. Dalla società arrivano i complimenti "a tutto il consiglio direttivo per la programmazione e la gestione di questi ultimi anni della società, al direttore sportivo Macori ed al suo Staff per lo splendido lavoro organizzativo e complimenti al mister De Furia e a tutto il suo Tteam per il grande lavoro sul campo. Ma soprattutto complimenti a tutti i giocatori, che con capitan Rinaldini hanno vinto questo cCampionato lottando sul campo, riempiendo di gioia ed orgoglio tutta la società".