Calcio, il Forlì ritrova la vittoria e liquida la Victor San Marino

Dopo tre sconfitte consecutive il Forlì torna a fare punti e lo fa battendo per 3 a 0 la Victor San Marino grazie alle reti di Mosole al 44°, di Babbi al 72° intervallate dall'autorete di Pasquino al 54°; galletti attualmente terzi insieme al Lentigione a quota 55 punti ma in attesa di veder rivoluzionata la propria posizione a causa dell'esclusione dal campionato della Pistoiese che per forza di cose ridisegnerà la classifica del girone D di serie D. Mister Antonioli conferma dieci undicesimi della squadra vista a Ravenna con l'unica eccezione di Bonandi al posto di Greselin che si accomoda in panchina. Forlì guardingo in avvio, memore delle ultime brutte sconfitte e soprattutto timoroso che lascia subito campo ad una Victor San Marino più arrembante.

Già all'11° serve un super Pezzolato a negare il vantaggio agli ospiti su due conclusioni ravvicinate, prima di D'Este poi di Lattarulo; ancora Victor pericolosa al 25° con Arlotti che sul fondo mette un cross per la testa di D'Este, ma il colpo di testa dell'attaccante non inquadra il bersaglio. Alla mezz'ora Bonandi per il Forlì alza bandiera bianca lasciando spazio a Mosole che risulterà poi determinante nell'economia del match per il Forlì ma al 38° sono sempre gli uomini di mister Beretti a sfiorare il vantaggio quando Eleonori è bravo a rubare palla a Lolli e a servire Arlotti sul dischetto che calcia a botta sicura, solo un grande intervento di Pezzolato nega il goal all'attaccante biancoazzurro. Superato il pericolo il Forlì esce timidamente fuori ma se al 42° la conclusione dal limite di Merlonghi è debole, al 44° il contropiede orchestrato da Pecci e concluso da Mosole sotto la traversa vale l'1 a 0 del Forlì che va così al riposo in vantaggio.

Ripresa che complice le prime ondate di caldo inizia con un ritmo blando ma tanto basta al Forlì per trovare subito un fortunato raddoppio: cross di Masini al 54° nel cuore dell'area, Pazzini esce ma non prende la palla ingannando il proprio compagno di squadra Pasquino il quale si vede sbattere addosso il pallone che finisce in rete. È una mazzata per la Victor San Marino che si scioglie come neve al sole lasciando campo ad un Forlì voglioso di chiudere i conti il prima possibile. Così al 72° il protagonista è Babbi che prima scarica in porta un destro bellissimo e potente deviato in corner da una prodezza di Pazzini, poi sul successivo calcio d'angolo è ancora Babbi che salta più in alto di tutti per il definitivo 3 a 0. Risultato in ghiaccio e che non cambierà più fino al triplice fischio quando il Forlì può finalmente tornare ad esultare interrompendo la serie si sconfitte e rigettandosi alla ricerca di punti playoff.