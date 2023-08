Calcio, in vista dell'esordio in Coppa Italia il Forlì vince anche l'ultima amichevole pre campionato

Ultimo test amichevole positivo per il Forlì Calcio che nel pomeriggio di domenica regola con un netto 2 a 0 la Polisportiva Reno Sant'Alberto, formazione di Eccellenza in vista poi della prima uscita ufficiale di Coppa Italia in programma domenica 3 settembre alle 20.30 allo stadio "Morgagni" contro lo United Riccione. I gol a distanza di un minuto l’uno dall’altro nell’incipit del secondo tempo prendono il nome di Barbatosta e Greselin che chiudono due azione di discreta fattura.

Primo tempo avaro di gol, ma non di azioni pericolose con Maggioli e Tafa che da due passi non trasformano calci piazzati ed un paio di sgroppate di Bonandi che non trovano gloria. Nell’intervallo pochi cambi e l’ennesimo segnale di come si stiano delineando man mano le gerarchie arrivando così ai due gol; il primo nasce al 53° tutto dall’azione personale sulla sinistra di Barbatosta che raccoglie la sua ribattuta ed insacca con il sinistro. Il secondo un minuto più tardi è invece frutto di una triangolazione sulla destra che apre il varco a Greselin bravo a controllare e mettere la palla a fil di palo nel pieno dell’area. Ci sarebbe spazio anche per una terza marcatura dei biancorossi che però viene annullata a Persichini per un fallo di mano.

Soddisfatto il mister Marco Martini che prosegue nel suo lavoro di assemblaggio di questo nuovo Forlì: "Abbiamo carichi di lavoro importanti nelle gambe e non siamo ancora brillanti, col tempo raggiungeremo la giusta forma in tempo per l'esordio in Coppa Italia" spiega il tecnico "Ovviamente ora non guardo i risultati ma la crescita di mentalità è atteggiamento in campo sono positive" e conclude "Per fare qualcosa di importante servirà uno spirito ben preciso in tutta la squadra, per superare meglio le difficoltà e poter giocare le partite a viso aperto".

Il tabellino del match

FORLI’ - RENO SANT’ALBERTO 2-0

FORLI (4-3-3): Pezzolato (23’ st Zamagni); Masini (23’ st Signore), Tafa (23’ st Morri), Maggioli (23’ st Marzocchi), Facciani; Casadio (23’ st Pecci), Gaiola (23’ st Piva), Greselin (23’ st Prestianni); Bonandi (11’ st Mosole), Merlonghi (1’ st Persichini), Barbatosta (23’ Calì). A disp.: De Gori, Eleonori, Casadei. All.: Martini

Reno (4-3-3): Miserocchi; Giorgini, Tassinari, Alberani, Ferri; Renzi, Innocenti, Frati; Noschese, Filippi, Diallo. A disp.: Antonini, Felloni, Bezzi, Leone, Francisconi, Filippi, Frisari, Cepa, Centofanti. All.: Driwa

Reti: 8’ st Barbatosta, 9’ st Greselin