Calcio, una nuova squadra nel campionato amatoriale: è nata Forum Livii

L’8 agosto è nata a Forlì una nuova associazione sportiva dilettantistica, Forum Livii 2023. La nuova compagine, formata prevalentemente da giovani forlivesi tra i 30 e i 40 anni, parteciperà al campionato amatori Uisp di calcio a 11. Tra i fondatori Andrea Bombardi (presidente) e Giovanni Ardito (vice-presidente), già soci nella Cooperativa La Sintonia che gestisce due strutture per anziani in città e che è il main sponsor del nuovo club. Ad allenare la giovane squadra, che ha scelto come colori sociali il bianco-arancio e un tucano come stemma, Massimo Di Pasquale, noto negli ambienti calcistici come “Dipa”. Cresciuto calcisticamente in Lussemburgo, all’età di 25 anni si è trasferito a Forlì vestendo le maglie di Sporting, Cava, Tre Martiri e Sammartinese prima di approdare nei campionati amatoriali con Real Sammartino e San Lorenzo. La presentazione ufficiale del nuovo mister si è svolta al Café Matisse, in Via Monte S. Michele a Forlì, sponsor ufficiale del club.