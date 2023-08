Calcio, chi ammette un fallo sarà premiato come esempio di fair play: nei campionati Csi arriva il cartellino bianco

Debutta il cartellino bianco anche nei campionati di calcio Csi di Forlì. "Si tratta di un provvedimento che viene introdotto nell'ottica dell'etica nello sport per incoraggiare il fair play", viene spiegato dalla Commissione Calcio Csi Forlì, che ha come responsabili Mario Palermo e Ciro Starace. Il cartellino sarà esibito dall'arbitro durante la gara come gesto di apprezzamento verso un gesto di fair play. Il Gesto di Fair Play sarà annotato dal direttore di gara anche nel referto arbitrale e successivamente riportato nel comunicato ufficiale del giudice sportivo. Il tutto, viene spiegato, per "far apprezzare pubblicamente comportamenti del genere in modo da pubblicizzarli e farli emulare da chiunque segue le varie attività sportive".

Ma quali sono gli esempi di fair play? Ammettere di aver commesso un fallo o di aver toccato il pallone prima che uscisse dal rettangolo di gioco. Ma anche ammettere di aver commesso un fallo di mano; buttare fuori il pallone per far soccorrere un avversario, perdendo una chiara occasione di far goal o un'occasione di contropiede. Ma tra gli esempi ci sono anche quelli di interventi in difesa dell'incolumità dell'arbitro, sedando le proteste o eventuali tentativi di violenza dei propri compagni di squadra. Ma anche rendersi disponibile durante una gara del CSI ad assumere l'onere di addetto al defribillatore, avendo chiaramente il patentino, qualora la squadra avversaria nell'occasione della gara sia sprovvista di tale persona, in modo che la gara venga regolarmente disputata.