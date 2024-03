Calcio, dimenticare la sconfitta di Corticella: il Forlì alla ricerca del riscatto ospita il Lentigione

Neanche il tempo di prendere piena consapevolezza della pesante sconfitta di sabato sul campo del Corticella e per i galletti c’è subito l'occasione per il riscatto. Giovedì al "Morgagni" alle 14.30 arriva il Lentigione in una di quelle sfide da affrontare con la massima attenzione e la voglia di rilanciarsi. Lo capisce subito dalle parole nel prepartita di Mister Antonioli, che lancia così i suoi giocatori. “Vogliamo subito voltare pagina dopo la brutta prestazione di sabato, i ragazzi devono pensare a tutto quello che hanno fatto di buono fino ad adesso e non perdere la fiducia e la sicurezza - attacca il mister -. Mi aspetto una reazione dal punto di

vista caratteriale e soprattutto voglio ritrovare una squadra che cerca di imporre il suo gioco e non che subisce come è successo sabato”.

Un ultimo turno infrasettimanale sicuramente complicato per i galletti che affronteranno un avversario quinto in classifica a 49 punti reduce però dal pari contro il Certaldo: "Il Lentigione è una squadra attrezzata, lo dice la classifica; davanti hanno giocatori importanti capaci di fare la differenza quindi dobbiamo affrontare la partita al massimo delle nostre possibilità cercando di fare risultato, con le buone o con le cattive". Buone notizie finalmente dall'infermeria che nelle ultime ore si sta via via sfoltendo: "Giovedì giocherà chi starà meglio, abbiamo recuperato qualche elemento ma la condizione dopo alcune settimane fermi sono ancora tutte da valutare - ammette il tecnico -. Sicuramente siamo sulla via del recupero per diversi elementi come Drudi, Gaiola, Masini e Barbatosta ma nel complesso in vista del Ravenna dovremmo riuscire a recuperare tutti”. Di seguito la lista dei convocati: De Gori, Pezzolato, Zamagni, Checchi, Crociati, Drudi, Graziani, Masini, Tafa, Visani, Ballardini, Casadio, Gaiola, Greselin, Lolli, Pecci, Prestianni, Babbi, Banfi, Bonandi, Merlonghi, Mosole, Rosso.