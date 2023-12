Eccellenza, vittoria di misura per la Futball Cava sul campo del Diegaro

Vittoria esterna per la Futball Cava, che nell'anticipo della 16esima giornata del girone B di Eccellenza supera di misura il Diegaro grazie alla rete di Lupattelli nella ripresa (63') su assist di Rabiti. Poco dopo sfiorano il pari i locali con Zabre, ma la sua conclusione da due passi è murata da Carroli. Vicini al gol anche Stucchi e Grazhdani nel finale, ma il risultato finale non cambia: 0-1 e biancorossi a quota 26 punti in classifica, con uno sguardo sulla zona playoff. Nel prossimo turno di domenica 17 dicembre la Futball Cava ospiterà il Sasso Marconi, in lotta per la vittoria del campionato.

Tabellino

Diegaro: Foiera, Panzavolta, Zannoli, Sankhare, Magi, Morganti, Pertutti, Cangini, Zabre, Louati, Diop. A disposizione: Zollo, Cicognani, Ceccarelli, Bara, Montevecchi, Valbonesi, Ravegnini, Scarpellini, Sow. All. Cucchi.

FCR Forlì: Carroli, Bellavista, Sango, Rabiti, Melandri, Fantinelli, Stucchi, Lupattelli, Martoni, Garavini, Marzocchi. A disposizione: Alpi, Bandini, Delvecchio, Magnani, Cimatti, Sciaccaluga, Valentini, Parlanti, Grazhdani. All. Biserni.

Terna arbitrale:

Arbitro - Marco Granillo (Sez. di Napoli)

1^ Assistente - Mario Gesmundo (Sez. di Ferrara)

2^ Assistente - Andrea Grasso (Sez. di Imolese)

Angoli - 1-0

Ammoniti - Zannoli (D), Melandri (F), Sankhare (D), Diop (D)

Recupero - 5’ st

Ret: 63’ Lupattelli (F)