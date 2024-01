Il Fcr Forlì impatta contro il Granamica. E Carroli para un rigore

E’ terminato a reti inviolate il match tra Granamica e Frc Forlì. “E’ stata una partita molto bella e combattuta, siamo stati bravi a soffrire quando c’era bisogno di farlo - afferma Riccardo Carroli -. Purtroppo non siamo riusciti a concretizzare sottoporta. È arrivato un pareggio giusto che ci deve dare consapevolezza per le prossime partite”. La prima azione degna di nota al 6’, col piattone di Garetti dal limite dell’area a terminare alto. Minuto 12: Baldazzi mette al centro dove trova il tiro di prima di Karapici: si oppone un super Carroli con la mano. Sette lancette più tardi la conclusione da fuori di Karapici, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, si spegne altissimo. Al 20’ sugli sviluppi di un corner a favore, Fantinelli tocca di testa per Stucchi che da fermo tenta la girata di esterno: la prodezza del numero sette ospite viene salvata sulla linea dalla spizzata di Capitanio. 28esimo: Melandri crossa in mezzo dalla destra dove Grazhdani colpisce di testa: blocca Calzati. Al 41’ ci prova Stucchi con il mancino dal limite, Calzati si distende e fa sua la sfera.

Prima azione della ripresa al 50’: Melli appoggia per Finessi che calcia di prima intenzione dal limite, ma la conclusione termina alta. Al 53’ su una respinta di Fantinelli, la palla carambola sul braccio dello sfortunato Stucchi e l’arbitro assegna il penalty. Sul dischetto si presenta Karapici e Carroli para. Al 79’ prova la conclusione Lupattelli dall’out di sinistra con la palla che sorvola la traversa. All’87esimo Bellavista si accentra dalla destra e appoggia per Garavini che calcia: la conclusione sfiora il palo.