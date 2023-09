Il Forlì ancora alla ricerca della prima vittoria in campionato. Mister Martini: "Serve una reazione"

Dopo un avvio shock condito da due sconfitte consecutive contro Progresso e Sammaurese, il Forlì avrà subito l'occasione di rifarsi domenica (ore 15) sempre allo stadio "Morgagni" contro la neopromossa Certaldo, squadra toscana anch'essa a braccetto con i galletti a zero punti in classifica. Una chance da non sprecare per la formazione di mister Marco Martini che alla vigilia del match spiega ai microfoni cosa dovrà fare la sua squadra per uscire da questa complicata situazione: "In settimana abbiamo subito affrontato la nuda e cruda realtà" ammette il tecnico "C'è stato un confronto e abbiamo lavorato esclusivamente sull'aspetto caratteriale perché ora serve una reazione". Reazione è proprio la parola più usata dal mister Martini che dovrà invertire quanto prima la rotta e prova a fare quadrato isolandosi dall'esterno: "Ora come ora servirà concentrarsi solo su noi stessi senza guardare a chi sarà il prossimo avversario e dimostrare sul campo quanto di buono fatto nel lavoro di questi due mesi". Di seguito la lista dei convocati: Pezzolato, Zamagni, De Gori, Tafa, Maggioli, Masini, Rossi, Signore, Checchi, Faccenna, Gaiola, Piva, Casadio, Pecci, Greselin, Prestianni, Persichini, Merlonghi, Calì, Mosole, Barbatosta, Babbi.