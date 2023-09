Il Forlì inizia il suo cammino in campionato. Martini: "Approccio giusto e massima attenzione"

Dopo cinquanta giorni di lavoro e il successo nel primo turno di Coppa Italia, partirà nel bolognese la nuova avventura in campionato del Forlì Calcio di mister Marco Martini che domenica (ore 15 con diretta Facebook) salirà in terra emiliana per affrontare il neo ripescato Progresso in un match che sulla carta pende prepotentemente dalla parte dei galletti. "Arriviamo a questa prima gara motivatissimi con un buon lavoro alle spalle sia tecnico-tattico che motivazionale" attacca il tecnico romagnolo alla vigilia del match "Affronteremo una squadra difficile da decifrare perché non ha fatto gare ufficiali, ma le insidie e i pericoli ci saranno comunque, dunque massima attenzione e non dare nulla per scontato".

Biancorossi al completo con mister Martini che potrà dunque contare sull'intera rosa compresi gli ultimi arrivati Lorenzo Checchi e Lorenzo Babbi: "I nuovi innesti sono con noi ormai da dieci giorni e si stanno ambientando bene, probabilmente faranno parte della gara" spiega il mister che poi chiude con una piccola notizia che potrebbe far ben sperare: "Pensiamo che il recupero dall'infortunio di Thomas Bonandi possa essere leggermente più breve rispetto a quanto inizialmente si era detto, abbiamo notizie che ci fanno sperare, contiamo molto sul suo rientro". Di seguito la lista dei convocati: Pezzolato, Zamagni, De Gori, Tafa, Maggioli, Masini, Rossi, Signore, Checchi, Gaiola, Piva, Casadio, Pecci, Greselin, Prestianni, Persichini, Merlonghi, Calì, Mosole, Barbatosta, Casadei, Babbi.