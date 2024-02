Il Forlì non va oltre un pareggio e perde terreno in classifica

Rallenta ancora la corsa del Forlì che dopo la sconfitta casalinga contro il Sangiuliano di una settimana fa, si deve accontentare di un pareggio anche contro il Borgo San Donnino; risultato finale di 1 a 1 col vantaggio biancorosso firmato Babbi al 45° e pareggio contestatissimo dai galletti per un off side non ravvisato del Borgo San Donnino all'86° con Ferretti.

LA CRONACA.

Mister Antonioli deve rinunciare allo squalificato Merlonghi oltre che al febbricitante Bonandi e schiera in attacco Babbi coadiuvato da Greselin e il rientrante Mosole, per il resto Drudi supera il dolore accusato domenica col Sangiuliano andando a fare coppia con Maggioli, sugli esterni e a centrocampo confermati i soliti Rossi, Masini, Lolli, Pecci e Gaiola, tra i pali Pezzolato. Forlì che si fa subito pericoloso al 5° su corner, Babbi gira di testa per Greselin che manca l'impatto col pallone. Ancora galletti vicinissimi al vantaggio al 9° con Babbi che è bravo a proteggere palla e calciare ma un doppio intervento di Piga nega la rete al giocatore biancorosso. Dopo queste due fiammate il ritmo cala sensibilmente col Borgo San Donnino che prende lentamente coraggio e facendosi vedere al 36° con un colpo di testa ravvicinato di Bongiorni ma la sfera esce a lato dalla porta difesa di Pezzolato. Quando tutto sembra presagire un finale di tempo senza sussulti, il Forlì trova il meritato vantaggio: Rossi è bravissimo ad arrivare sul fondo e a mettere al centro un pallone per Babbi solo da spingere in rete. Nella ripresa il Forlì parte bene alla ricerca della rete della sicurezza ma al 60° Maggioli rimedia una seconda ammonizione per un tocco di mano lasciando così i biancorossi in inferiorità numerica. Cresce così la pressione dei padroni di casa del Borgo San Donnino che chiudono il Forlì nella propria metà campo non creando però reali pericoli dalle parti di Pezzolato; nonostante gli sforzi la beffa per il Forlì arriva all'86° quando un tiro del neo entrato Ferretti attraversa una selva di gambe in area di rigore fra cui per ultime quelle di un compagno di squadra in evidente fuorigioco a coprire proprio la visuale di Pezzolato pescando così il definitivo 1 a 1. Vibranti le proteste forlivesi che non si traducono ovviamente in un ripensamento della terna arbitrale che convalida il goal e costringe così il Forlì a doversi accontentare solo di un pari nella trasferta di Fidenza.