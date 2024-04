L'indimenticabile stagione del Vecchiazzano, "Un gruppo veramente unico"

L'Asd Vecchiazzano negli ultimi anni ha lavorato sodo per migliorare da un lato la struttura, facendo investimenti importanti sui campi di gioco, dall’altro per potenziare sempre di più le risorse umane, scegliendo Direzione Sportiva e allenatori particolarmente qualificati sia dal punto di vista tecnico sportivo che educativo. "Siamo circa 400 tesserati - spiega il vicepresidente Mirco Zauli -, abbiamo un ottimo direttore sportivo Andrea Mengozzi che, per quanto riguarda il nostro Settore Giovanile, azzarderei dire unico. Dirige una squadra di Allenatori di alto spessore, Istruttori preparatissimi, che oltre a saper insegnare tanto di calcio, sono un importante esempio educativo per i nostri ragazzi. Le nostre annate del settore Giovanile, comprese le due Juniores e da questa stagione anche le due squadre di Calcio Femminile, stanno ottenendo ottimi risultati e le classifiche lo dimostrano".

Arrivando alla prima squadra, possiamo dire che è stata una stagione superlativa - viene aggiunto -. Non siamo partiti da favoriti, ma da osservati speciali, forse sì". Il consiglio direttivo della società è composto dal presidente Enzo Treossi, dal vice presidente Mirco Zauli, dalla segretaria Arianna Boni e dai consiglieriAlessandro Rusticali, Gilberta Masotti, Pietro Gubiani, Gianluca Soglia, Paolo Calci e Luca Salmi, "che ha saputo mantenere i piedi per terra negli anni, creando la situazione opportuna con tanta pazienza, a piccoli passi, senza cercare questo risultato in modo morboso, ma coltivandolo piano piano negli anni. Negli ultimi anni grazie al lavoro fatto dal Settore Giovanile, abbiamo potuto inserire tanti dei nostri giovani in Prima Squadra, e proprio i nostri giovani ci hanno aiutato ad alzare l’asticella dei valori della nostra Formazione".

"Il direttore sportivo della Prima Squadra Massimiliano Macori, rientrato quest’anno nelle nostre fila, è riuscito prima a completare la rosa, migliorandola rispetto alla precedente stagione e poi, con un lavoro immenso, è riuscito durante tutta questa stagione a creare e mantenere un clima, per me simile a quello di una grande famiglia, che ha contribuito a far lavorare tutti con unità di intenti - prosegue Zauli -. Direi un elemento fondamentale per questo risultato! I complimenti più sinceri vanno a Direttore Sportivo ed allo staff dei Dirigenti, che lo hanno aiutato e supportato per tutta la stagione. Grazie a Mister Luciano De Furia, che ha portato tutta l’esperienza e la conoscenza dati dagli anni della sua prolifica carriera aggiungendo i più sinceri complimenti per tutto il suo staff. Che dire poi a chi è andato in campo ed ha lottato tutta la stagione per portare a casa questo campionato? Un immenso grazie, un applauso meritatissimo per tutti i nostri ragazzi, che sono stati i primi artefici di questo “Fantastico Risultato” ed hanno coronato un sogno, che senza di loro non sarebbe stato possibile. Un gruppo veramente unico, a cui vanno tutti i nostri complimenti e stima, per quanto mi riguarda, mai potrò ringraziarli abbastanza".