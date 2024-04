La Pianta si aggiudica il girone E del campionato regionale Under 19

Dopo un appassionante rush finale, l'Asd Pianta si aggiudica il girone E del campionato regionale Under 19. Nell'ultima partita di campionato ha avuto la meglio del Torresavio in piena lotta per non retrocedere, mantenedo la vetta della classifica a 56 punti ai danni del Calcio Forlimpopoli 1928 che non è andato oltre il pareggio 0-0 in casa del VIS Novafeltria Calcio. La partita è terminata 3-2 con le reti per ASD Pianta di M.Raggi e la doppetta di D.Damiano. La squadra è allenata da mister Nicola Strollo, affiancato da Marco Pazzi, Massimo Sartorelli, Daniele Nardini, Manuel Mazzavillani e Giorgio Peloni.

La rosa dei ragazzi

PORTIERI

Matteo Mingozzi, Alessandro Tagliaferri, Bouamama Maroene

DIFENSORI

Marco Raggi, Mirashi Luis, Bilaci Nikol, Luca Bertozzi, Mattia Berardi, Tommaso Zappatori, Matteo Valentini, Carlo Bertaccini, Andrea Sedioli, Francesco Ravaioli, Mirashi Klevis

CENTROCAMPISTI

Memeti Memet,Stefano Nardini, Leonardo Pironi, Lorenzo Selvi, Francesco Mazzavillani, Francesco Grilanda, Morgan Carpani, Marco Ghetti, Fabio Savorani

ATTACCANTI

Federico Lombini, Riccardo Myrtai, Mattia Righini, Dennis Damiano, Emanuele Tedaldi, Francesco Rosetti, Lorenzo Girometti, Abdul Kader Dabone, Gouba Dabi Arsene