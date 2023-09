Forlimpopoli vede la nascita di una nuova società di calcio: al via il campionato dell'Atletic Frampula

Nasce una nuova squadra di calcio, per favorire l'attività sportiva a Forlimpopoli. La squadra Atletic Frampula nasce da un gruppo di appassionati di calcio con l’idea di creare una società sportiva che possa essere un punto di riferimento per la formazione umana e calcistica per tutti i giovani forlimpopolesi. Si presenta come un’opportunità di far proseguire ai ragazzi il loro percorso calcististico all’interno delle categorie federali come parte di una squadra fortemente radicata sul territorio preservando le relazioni umane già create. L’intento principale è quello di non disperdere abilità sportive e valorizzare talenti di ciascuno. Venerdì la sindaca di Forlimpopoli Milena Garavini e l’assessore Adriano Bonetti saluteranno la squadra presso la residenza Comunale per augurare i migliori risultati nella stagione calcistica che inizierà sabato 9 settembre in Coppa “Memorial Renzo Resta” contro il Torresavio.

"I nostri obiettivi principali sono quelli di promuovere la pratica sportiva per i giovani forlimpopolesi, al fine di favorire un maggior benessere psicofisico, nonché strutturare una società sportiva che sviluppi relazioni positive e costruttive, un forte senso di appartenenza fondato sulla passione per lo sport, sui valori del rispetto, della lealtà e della cooperazione", spiega un comunicato di presentazione. Questi gli organi societari. Direttivo della società sportiva Atletic Frampula: Presidente:Alocchi Denis; Vice Presidente: Nasolini Riccardo; Direttore Sportivo Spazzoli Bruno; dirigenti Govoni Marco e Nasolini Massimiliano; segretario Giorgioni Pierluigi; coordinatore Area tecnica Alocchi Mirco.

La rosa della squadra Atletic Frampula: Allenatore: Montalti Marco; Vice Allenatore: Chiadini Aldo; Preparatore Portieri: Zaccarelli Luca. PORTIERI Basso Alex - Alocchi Simone – Giunchi Federico DIFESA Zaccarini Matteo - Spazzoli Massimiliano - Turroni Manuel - Medardoni Nicholas-De Pace Francesco - Guarino Antonio - Leonessi Mattia - Persiani Enrico CENTROCAMPO Giorgioni Andrea - Fabbri Diego - Nasolini Matteo - Rossi Riccardo- Pruni Matteo - Toschi Enea - Biscaglia Nicola - Longo Nicolò - Briganti Jacopo ATTACCANTI Strazzella Elia - Milandri Nicolò - Ravaioli Mattia - Zampighi Nicolò.