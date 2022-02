Calcio, il Forlì nella tana del Rimini. Mister Graffiedi: "Andiamo senza paura"

È vigilia di derby in casa Forlì Calcio con i galletti che sabato alle 14:30 faranno visita al lanciatissimo Rimini di mister Marco Gaburro; una autentica corazzata quella riminese capolista del giorno D di serie D che ha saputo blindare il proprio stadio dove ha raccolto gran parte del suo primato con 9 vittorie e 1 solo pari andando a segno ben 30 volte e subendo 2 sole reti. Un match sulla carta quasi impossibile vista la distanza siderale che divide Rimini e Forlì ma con i galletti in netta ripresa e che andranno al "Romeo Neri" con la ferma intenzione di portare a casa punti.

"Sappiamo che affronteremo la squadra che sta meritando il primato - esordisce un concentrato mister Mattia Graffiedi nella consueta conferenza stampa pre gara -. Ciò non toglie che il nostro pensiero deve essere quello di portare a casa punti senza guardare troppo all'avversario". Biancorossi a strisce che dicevamo essere in netta ripresa dopo i 7 punti conquistati contro l'Alcione Milano, l'Aglianese e il Carpi e che per confermare le buone impressioni sin qui mostrate, saranno chiamati ad una vera e propria prova del nove: "È un derby e questo deve darci gli stimoli per fare ancora meglio senza farci condizionare da fattori esterni che ovviamente essendo fuori casa saranno contro di noi".

Mister Graffiedi fa scudo sui probabili undici da schierare e ci tiene a mantenere aperte tutte le porte fino all'ultimo minuto considerando anche che ci sarà da sostituire Pezzi squalificato: "Dobbiamo vedere chi fra Capitanio e Boccardi ha recuperato meglio dagli infortuni - spiega il tecnico forlivese -. Anche l'ultimo arrivato Longo si è sempre allenato quindi mi riservo di pensarci fino all'ultimo". Concludendo, "entusiasmo e concentrazione sono le cose che dovremo avere in campo, solo così porteremo a casa quello che ci siamo prefissati".