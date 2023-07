Memorial Sirotti, attesa per il derby tra Forlì e Cesena: "Partita stimolante. Ma niente pressioni"

Sarà un esordio col botto la prima amichevole stagionale del nuovo Forlì targato Marco Martini. Dopo appena una settimana di preparazione i biancorossi ospiteranno infatti domenica allo stadio "Morgagni" (ore 20:30) nel Memorial Sirotti il Cesena, alla sua terza uscita stagionale e con una preparazione fisica nettamente più avanti rispetto ai padroni di casa. "Forse viene un pò presto una amichevole di questo tipo per noi, ma sarà comunque un bello stimolo per capire fin da subito il nostro livello", sono le prime parole espresse in conferenza stampa dal tecnico Martini.

"Per quanto ci riguarda siamo in un momento di costruzione, dobbiamo conoscerci e capire cosa manca alla rosa attualmente a disposizione, speriamo di fare bene fin da subito", precisa. Un match ovviamente con un valore simbolico e dedicato al ricordo dell'indimenticato Silver Sirotti, eroico ferroviere forlivese medaglia d'oro al valore civile scomparso il 4 agosto 1974 nell'attentato del treno Italicus ma al quale nessuna delle due formazioni vorrà prendere sottotono: "Non mi aspetto grandi cose da parte nostra, è poco tempo che siamo insieme e quello che spero di vedere in campo sono ordine e il giusto atteggiamento, non posso chiedere di più e non voglio mettere pressioni in questo momento, sarebbe ingiusto".

I Galletti si presenteranno al completo, con il solo Pedrini leggermente acciaccato e Tafa in ritardo di preparazione per essersi aggregato al gruppo solo a metà settimana: "Sarà una bella partita stimolante, ma non saremo chiaramente pronti sotto certi aspetti rispetto al Cesena. L'obbiettivo è giocare sereni e continuare la preparazione della squadra in vista del campionato con lo stesso spirito di disponibilità vista in questa prima settimana, di conseguenza valuteremo il da farsi. Non voglio caricare nessuno di pressioni, ma anzi far crescere la fiducia ad un gruppo nuovo e giovane che vorrà fare il meglio possibile per il Forlì".