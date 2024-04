Il Ravenna sul velluto nel derby, il Forlì crolla per la terza volta consecutiva

Crolla fragorosamente il Forlì che nel derby contro il Ravenna si arrende per 3 a 0; Nappello dal dischetto poi Campagna e Sabbatani regalano i tre punti alla formazione di mister Massimo Gadda che continua così la sua corsa alla capolista Carpi; per il Forlì una sconfitta pesante e difficile da digerire che va ad aggiungersi a quelle di Corticella e Lentigione ma che tiene ancora i galletti in zona playoff.

LA CRONACA

Mister Antonioli a sorpresa ripropone dal primo minuto Rossi sulla fascia sinistra, confermati Drudi e Tafa come centrali e Masini largo a destra, Gaiola in regia con Lolli, Greselin e Pecci a supporto, in avanti la coppia Merlonghi e Babbi. Parte forte il Ravenna che si getta all'attacco ma la prima vera occasione è di marca biancorossa al quarto d'ora quando su punizione Lolli si ritrova a tu per tu con Cordaro, ma la sua conclusione è respinta con i piedi dal portiere giallorosso. Errore fatale dei galletti al 27° quando su disimpegno, Masini si fa scippare palla da Tirelli che entra in area e viene atterrato, per l'arbitro è rigore: Nappello dal dischetto fa 1 a 0. Risposta immediata del Forlì che al 29° va vicinissimo al pareggio con Lolli ma il suo diagonale da ottima posizione esce di pochissimo a Cordaro battuto. Andata in archivio la prima frazione col Ravenna in vantaggio, la ripresa si apre col Forlì ancora pericoloso al 50° quando Babbi ben servito da Greselin alza troppo il tiro davanti a Cordaro. Mister Antonioli prova allora la carta Bonandi ma la mossa non sortisce l'effetto sperato perché Campagna al 70° trova un sinistro imparabile per Pezzolato che vale il 2 a 0. Forlì sulle gambe ma capace al 74° di produrre un'altra occasione da rete ancora con Lolli che imbeccato da un cross di Masini, timbra la traversa. Ancora Lolli protagonista ma in negativo all'80° quando entra in contrasto in area su Diallo che stramazza al suolo, per l'arbitro è nuovamente rigore; sul dischetto Sabbatani neo entrato alza la mira sciupando l'occasione ma il tris è solo rimandato perché all'88° è proprio Sabbatani a chiudere la contesa sul 3 a 0 riprendendo una respinta di Pezzolato, mettendo così fine alle ostilità.