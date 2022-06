Calcio, il nuovo direttore sportivo del Forlì è Sandro Cangini

"Certi amori fanno giri immensi e poi ritornano" cantava Antonello Venditti nel 1991. Una canzone che può racchiudere al meglio la scelta del nuovo direttore sportivo in casa Forlì Calcio che per la quarta volta nella sua storia recente ha deciso di affidarsi nuovamente all'inossidabile Sandro Cangini. La società di Viale Roma con un comunicato ne ha dato l'annuncio nella mattinata di venerdì ufficializzando così il nuovo matrimonio tra la società del presidente Gianfranco Cappelli e Cangini, che assumerà il ruolo anche di supervisore dell'Area Tecnica del settore giovanile del Forlì Football Club. Classe '63, è già stato direttore sportivo biancorosso dal 2010 al 2014, prima di alternare altre due esperienze in Viale Roma con due annate a Rimini. Nella stagione appena conclusa ha svolto il ruolo di direttore sportivo alla Vis Pesaro 1898 in serie C, dopo esserne stato Responsabile del Settore Giovanile nell'annata precedente.