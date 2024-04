"Scuola Calcio Élite di Terzo Livello", importante riconoscimento per il Futball Cava Ronco

Importante riconoscimento per il Futball Cava Ronco Forlì.Nella suggestiva cornice dell'Orogel Stadium "Dino Manuzzi" di Cesena è stato conferito il diploma di Scuola Calcio Élite di Terzo Livello. Ospite d'onore l'ex calciatore e vicepresidente dell'Aic Davide Biondini, che ha consegnato il riconoscimento. A ritirare l'ambito attestato l'allenatore dei Giovanissimi Under 14 Gioacchino Abate ed i suoi calciatori Federico Lotrecchiano e Manuel Bartolini, rispettivamente capitano e vice. "Un altro passo in avanti per la nostra società che non può non riempirci di orgoglio", commentano dall'Fcr Forlì.