Sfida salvezza per il Forlì nella tana del Ghiviborgo, Graffiedi: "Stringiamo i denti"

È un tour de force quello che sta affrontando il Forlì nelle ultime settimane e ad appena tre giorni dall'amaro pari interno contro il Seravezza Pozzi, i galletti di mister Mattia Graffiedi sono chiamati ad un vero e proprio scontro salvezza nella tana del Ghiviborgo. Il match in programma domenica alle 15 nel nuovo stadio comunale Carraia di Ghivizzano (Lucca) vedrà i biancorossi salire in terra toscana con una rosa orfana di diversi elementi fra cui gli squalificati Boccardi e Ballardini Amedeo oltre che ad Enrico De Gori (stagione compromessa) out per una frattura ad un dito di una mano: "Abbiamo impiegato questi pochi giorni a disposizione per recuperare le energie e preparare al meglio la sfida di domenica - attacca mister Graffiedi -. Sappiamo benissimo che è uno scontro diretto ed ho visto nei ragazzi la disponibilità al sacrificio e a mettere da parte la stanchezza e i dolori fisici per cercare di fare risultato pieno".



Galletti che come detto recuperano tutti gli acciaccati, fra cui Pera e Manara, dovendo sopperire solo all'assenza di tre elementi: "Recuperiamo tutti a parte gli squalificati ma ci sarà comunque da stringere i denti soprattutto perché dobbiamo fare punti anche lontano dal "Morgagni" se vogliamo raggiungere la salvezza il prima possibile". Prossimi avversari del Forlì che arrivano alla sfida in serie positiva da tre turni avendo raccolto due pareggi esterni contro Prato e Tritium e una vittoria conquistata sul proprio campo contro la Bagnolese: "Affronteremo un Ghiviborgo che adotta un modulo simile al nostro e che in casa sta raccogliendo punti" analizza il tecnico " Entrambe giocheremo per vincere questo è sicuro ma noi dovremo andare oltre le difficoltà e la stanchezza e conquistare i tre punti".

Di seguito i convocati: Ravaioli, Stella, Capitanio, Fabbri, Gkertsos, Pezzi, Malandrino, Ronchi, Casadei, Scalini, Ballardini E., Buonocunto, Borrelli, Longo, Rrapaj, Piva, Longobardi, Pera, Amaducci, Manara.