Un Forlì ferito prova a risollevarsi contro la Victor San Marino: "Momento difficile serve una reazione"

Dopo la deludente debacle nel derby di Ravenna e incassata la terza roboante sconfitta consecutiva il Forlì proverà a rialzarsi domenica (ore 15) quando allo stadio "Morgagni" arriverà la Victor San Marino, altra grande protagonista del girone D di serie D; biancorossi chiamati a ritrovare quanto prima certezze e bel gioco smarriti in poco meno di un mese per non veder sfumare l'obiettivo playoff. "La squadra deve ritrovare il proprio cammino con coraggio e voglia di vincere, qualità che abbiamo sempre dimostrato di avere in questa stagione - attacca mister Mauro Antonioli -. Serve una reazione importante ma soprattutto non dobbiamo buttare alle ortiche quanto di buono fatto fino ad ora tenendoci stretti l'obbiettivo playoff".

Galletti al gran completo con le uniche assenze di Maggioli e Ballardini e chiamati ad affrontare una Victor San Marino anch'essa in un periodo poco felice: "Non credo di trovare un avversario demotivato o in difficoltà, sarà una gara fondamentale per noi dove dovremo gettare il cuore oltre l'ostacolo, serve responsabilità da parte di tutti, giocatori e staff" e conclude "Solo se lavoriamo di gruppo si possono ottenere risultati importanti". Di seguito la lista dei convocati: De Gori, Pezzolato, Zamagni, Drudi, Graziani, Masini, Rossi, Tafa,Visani, Casadio, Gaiola, Greselin, Lolli, Pecci, Prestianni, Babbi, Banfi, Barbatosta Bonandi, Merlonghi, Mosole, Rosso.