Triangolazione con l'Altamura, Varriale approda al Ravenna. Il Forlì: "Una presa in giro"

Si sono interrotti in malo modo i rapporti tra il Forlì e il giocatore Antonio Varriale, che alla fine approda al Ravenna. Dopo che gli era stato negato il trasloco ai giallorossi da parte del Forlì, Varriale è comunque approdato a Ravenna mediante una "triangolazione": ceduto al Team Altamura, quest'ultimo gli ha consentito alla fine di trasferirsi immediatamente al Ravenna. Un'operazione che il Forlì, in una nota, sostiene di apprendere "con rammarico e delusione, consapevoli di aver fatto tutto il possibile nel rispetto delle persone e delle altre società". Parla inoltre di "triangolo alquanto grottesco tra Forlì F.C., Team Altamura e Ravenna: una brutta pagina è stata scritta da chi di certo non vuole bene a questa maglia".

Tutto nasce al termine della stagione che ha visto un cambio in corsa nella guida tecnica della prima squadra. Il nuovo Direttore Sportivo Cristiano Protti, nonostante il contratto biennale firmato dal giocatore, ha fatto subito sapere che non rientrava più nei suoi piani. Varriale, secondo quanto ricostruisce il Forlì, avrebbe quindi rifiutato un trasferimento, per rimanere tesserato regolarmente per il club. Rapporti tesi dal momento che, a detta del Forlì, per l’inizio della preparazione il giocatore non avrebbe risposto alle convocazioni, fino a quando ha chiesto la cessione al Ravenna. "Un trasferimento categoricamente negato in primis dal Presidente Gianfranco Cappelli. Non è infatti nelle nostre intenzioni andare a rinforzare una diretta concorrente, nonché un derby in casa per tutta la rivalità storica con la piazza giallorossa", dice la nota del Forlì.

Il Forlì avrebbe così regolarmente pagato tutto lo stipendio di Antonio Varriale, anche tenendolo fuori squadra a costo di non farlo andare a Ravenna. Una situazione che tuttavia non è andata giù a Varriale, che ha optato alla fine per il Team Altamura. "Una destinazione che soddisfaceva tutte le parti in causa andando incontro dunque alle necessità di tutti. Abbiamo così regolarmente fatto il trasferimento alla squadra pugliese. Nel rispetto, anche e soprattutto, delle richieste più volte reiterate da parte del giocatore e di chi ne cura gli interessi di potersi avvicinare a casa per poter stare vicino alla famiglia", dice il Forlì. Tuttavia l'Altamura alla fine ha accordato a Varriale il passaggio all Ravenna. Un epilogo che il Forlì bolla come "una presa in giro".