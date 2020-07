Ciclismo, gioia nella pista di casa: Carlotta Cipressi sventola il tricolore

Trionfo nella pista di casa. La forlivese Carlotta Cipressi si è imposta nel campionato Italiano ad inseguimento individuale Junior al velodromo di Forlì. L’alfiere del team Awc Re Artù General System ha completato la prova articolata sui 2mila metri in 2’37”990. Lara Crestanello ha ottenuto la seconda posizione ad 8 decimi; completa il podio Elena Contarin. Alla premiazione era presente il vicesindaco Daniele Mezzacapo. La scorsa settimana, nell'ambito del Warm up Ciclismo 2020, si era imposta alla cronometro disputatasi all'Enzo e Dino Ferrari di Imola, completando i due giri dei sali e scendi del Santerno per un totale di km 9,800 in 14’19”59 alla media di 41,043 km/h anticipando la favorita Matilde Bertolini di 5''77 ed Eleonora Camilla Gasparrini di 9"04.

