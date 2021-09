Drappello forlivese dell'Impossible226 Triathlon all'Ironman di Cervia

Sono state settimane di gara davvero intense per i triatleti neroverdi della società Forlivese Impossible226 Triathlon, e nelle prossime settimane saranno presenti ancora tanti eventi da onorare. L'evento clou dell'ultimo è stato senza dubbio il weekend del 18 e 19 settembre, dove a Cervia è andato in scena l'Ironman Italy Emilia Romagna: il sabato nella gara regina quattro super atleti hanno portato a termine la loro personale impresa. Andrea Amatori, Alessandro Malaguti ed Alessandra Moressa hanno completato per la prima volta la distanza regina del mondo triathlon con ottimi risultati, con loro anche Fabio Camorani, ormai veterano delle gare full distance.

Molto più nutrita la compagine neroverde nella gara 70.3 andata in scena domenica 19. In gara si sono presentati: Augusto Balestra, Fabio Foschi, Edoardo Lombardi, Davide Medri, Marco Montefiori e Mirco Montefiori. Presenti anche Davide Foschi e Gianluca Sbarzagli nel pomeriggio nella gara su distanza olimpica. Non pago delle fatiche della domenica precedente, uno stoico Augusto Balestra domenica 26 settembre era presente al via dell'altro evento Ironman taly, in scena sul lungo mare di Jesolo.

A partire dal prossimo weekend inizierà un trittico di gare che porterà in terra romagnola tanto triathlon. Domenica 3 ottobre a Cervia si terrà la prestigiosa Coppa Crono a squadre, un'atipica gara di triathlon su distanza sprint corsa a squadre di tre elementi, nella quale tutti i componenti dovranno affrontare compatti le tre discipline. Gli atleti IMpossible226 si presenteranno al via con ben quattro team. Contemporaneamente alla Coppa Crono una nutrita delegazione di runners neroverdi correranno da Predappio a Forlì la prima edizione della "mezza maratona di Romagna". Il weekend successivo, domenica 9 ottobre, si terranno a Riccione i campionati italiani di Triathlon olimpico ai quali prenderanno parte cinque atleti IMpossible. A conclusione della stagione agonistica, sabato 30 ottobre a Imola passerella finale per tanti triatleti forlivesi al duathlon sprint di Imola, corso interamente nella bellissima cornice dell'Autodromo Enzo e Dino Ferrari.