La neve fa slittare il match da dentro o fuori per mister Angelini

Sarebbe stata la partita da dentro o fuori per mister Giuseppe Angelini chiamato a dare risposte dopo il tonfo di domenica scorsa in casa del Cattolica-Marignanese e che ha scatenato nella settimana a seguire non pochi malumori in società, con le dure parole espresse direttamente dal presidente Gianfranco Cappelli deluso dal rendimento dei giocatori e dal lavoro del mister ed invece a stretto giro di posta è arrivata nella mattinata di sabato la comunicazione della Lega Nazionale Dilettanti che causa neve ha rinviato a data da destinarsi la gara tra Forlì e Bagnolese in programma domenica allo stadio Morgagni. I galletti si ritroveranno comunque per sostenere per sostenere una seduta di allenamento ore 11:00 presso l'antistadio 1.