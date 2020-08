Forlì Calcio, biancorossi agli ordini di mister Beppe Angelini: si riparte a porte chiuse

Ripartirà lunedi pomeriggio alle 17 la stagione 2020-2021 per il Forlì Calcio; la nuova gestione targata Giuseppe Angelini, inizierà infatti con largo anticipo rispetto alle prime partite ufficiali che si disputeranno il 20 settembre con il turno preliminare di Coppa Italia e il 27 settembre con la prima giornata del campionato dilettanti. La scelta è stata fortemente voluta dal nuovo mister che dovrà gioco forza riattivare le gambe e il fisico dei calciatori che da ben sei mesi ormai non effettuano allenamenti regolari e di gruppo.

In realtà buona parte della squadra si era già ritrovata in data 28 luglio quando solo i calciatori residenti in regione, si erano potuti ritrovare all'ombra dello stadio "Morgagni" per i primi test atletici seguendo le disposizioni emanate dalla Federazione contro la diffusione del Covid-19.

Il primo ritrovo quindi di tutta la rosa attualmente a disposizione si terrà nel centro sportivo di Viale Roma all'antistadio 1, ma rigorosamente a porte chiuse per evitare qualunque tipo di assembramento al di fuori del rettangolo verde. Saranno 29 al momento i giocatori convocati fra cui anche Mattia Gasperoni attaccante classe '99, non ancora ufficializzato dal Forlì perché in attesa di liberarsi dal Cattolica.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La rosa

PORTIERI: De Gori, Barducci, Stella, Mordenti

DIFENSORI: Bedei, Beduschi, Biasiol, Croci, Marzocchi, Gkertsos, Sedioli, Vesi, Zamagni, Muccioli, Giacobbi

CENTROCAMPISTI: Albonetti, Baldinini, Ballardini, Buonocunto, Carlucci, Polini, Nisi, Piva, Mangalagiu

ATTACCANTI: Zabre, Amaducci, Gasperoni, Minella, Pozzebon