Forlì calcio, buon primo test per i biancorossi: Akammadu regala il successo

Dopo circa sei mesi di stop imposto dall'emergenza sanitaria da covid-19 il Forlì torna a disputare una partita di calcio. Un rigore realizzato da Akammadu ha sancito la vittoria della squadra di mister Beppe Angelino nel primo test a porte chiuse contro il Del Duca Grama. I biancorossi schiano grosso dopo appena 180 giri di lancette: De Gori impatta su Domini, ed è rigore. Dal dischetto lo stesso Domini calcia fuori sulla sinistra del portiere biancorosso.

Ritmi blandi, gambe ancora imballate: il primo tempo scivola via senza particolari spunti per ambedue le formazioni fino al 36', quando Ferrari viene atterrato in area da Caidi. Altro calcio di rigore fischiato da Antonio Faenza, ma ancora niente gol: il tiro dagli undici metri del centravanti biancorosso viene parato Ruffilli. Al 42' incursione di Gkertsos che la mette al centro per Buonocunto innescando Ferrari che per poco non aggancia e lascia filtrare fuori.

Il secondo tempo inizia subito in modo roccambolesco: al 4' minuto il neo entrato Pavani colpisce la traversa dopo il suggerimento di Marzocchi. Un minuto più tardi Akammadu viene atterrato in area e sul dischetto non fallisce e il Forlì si porta sull'1-0. Al 29' l'ultima azione degna di nota; Zamagni che entra in area crossa per Akammadu che scivola e non riesce ad agganciare.

Forlì F.C. vs Del Duca Grama 1-0

Aribitro: Antonio Faenza di Forlì

1^ tempo: 0-0§

Forlì: De Gori, Baldinini, Sedioli, Ferrari, Buonocunto, Pozzebon, Gkertsos, Battaglia, Ballardini, Giacobbi, Beduschi.ù

Del Duca Grama: Ruffilli, Panzavolta, Muccioli, Fiaschini, Caidi, Mazzarini, Zoffoli, Romagnoli, Dumitru, Domini, Ricciotti.

2^ tempo: 1-0 Akammadu (rigore)

Forlì: Stella, Zamagni, Bedei, Buonocunto (8' Pavani), Gasperoni, Marzocchi, Zabre (28' Nisi), Akammadu, Albonetti, Vesi, Ballardini (15' Piva)