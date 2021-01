Forlì calcio, i biancorossi in trasferta a Ghivizzano a caccia di punti

A distanza di 72 giorni dall'ultimo incontro in campionato, il rinnovato Forlì di mister Giuseppe Angelini torna in campo mercoledi 6 gennaio in un incontro ufficiale. Il match non semplice si disputerà in terra toscana, stadio Comunale di Altopascio contro il Ghivizzano, compagine guidata da mister Rino Lavezzini che attualmente occupa la penultima posizione in graduatoria, a quota 6 punti, insieme proprio ai galletti a cui però mancano quattro turni da recuperare. "Questa pausa ci è servita senza dubbio per capire chi siamo e per riprendere al meglio il nostro percorso" chiosa un mister Angelini nella consueta conferenza stampa pre gara aggiungendo "Abbiamo lavorato sul gruppo cercando di inserire al meglio i nuovi innesti che ci saranno sicuramente utili fin dal primo minuto essendo tutti a disposizione". Sul fronte condizione fisica però il mister non nasconde le sue preoccupazioni "Il covid ha drasticamente cambiato i nostri programmi, è una malattia che debilita molto e i giocatori che lo hanno avuto devono per forza recuperare la condizione inoltre non giocando da cosi tanto tempo è un pò come ripartire da capo".

Per quanto riguarda invece i tre nuovi innesti, vale a dire Tortori, Sabato e Gigliotti, Angelini non ha dubbi " Sono tutti giocatori importanti e forti tecnicamente, Tortori agirà da attaccante, ruolo che predilige mentre Sabato può fare sia il terzino che il centrale quindi lo utilizzerò dove ho più bisogno " e conclude dicendo " Ci sono ancora a disposizione 87 punti e siamo appena alla nostra sesta apparizione, questa stagione è la più difficile e complicata che io abbia mai affrontato perché l'emergenza covid ci distoglie dai nostri obbiettivi; ora l'importante è ricompattarsi e trovare continuità poi il resto verrà da sé ". Forlì che partirà già nel pomeriggio di martedì alla volta della Toscana e gara che sarà trasmessa sulla pagina Facebook del Ghivizzano Calcio.

I convocati: De Gori, Stella, Zamagni, Gkertsos, Croci, Sedioli, Sabato, Giacobbi, Biasiol, Corigliano, Battaglia, Piva, Ballardini, Gasperoni, Buonocunto, Gigliotti, Tortori, Pozzebon, Zabre, Ferrari.