Forlì, un nuovo attaccante agli ordini di Angelini: è Ndedi Rodrigue Moukoum

Un nuovo acquisto per rinforzare la squadra allenata da Beppe Angelini. "Il Forlì F.C. comunica che in data odierna ha perfezionato l’accordo, con l’attaccante camerunense classe 1998, Ndedi Rodrigue Moukoum. Ndedi sarà a disposizione di mister Angelini già da domenica per la partita con contro la Bagnolese", informa il club che dà all'attaccante "il benvenuto in famiglia".