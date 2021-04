Ginnastica, tante soddisfazioni per le atlete della Gymnica96 sezione Silver

Lunga attesa per le ginnaste della Gymnica96 sezione Silver che, dopo aver vissuto un primo slittamento delle competizioni, amara conseguenza della complicata situazione dovuta alla pandemia, nel mese di marzo sono finalmente scese in pedana. Ad inaugurare le gare indette dalla Fgi sono stati i campionati individuali, suddivisi per livelli e difficoltà: nel livello E, il più competitivo e difficile con un programma che prevedeva tre esercizi da eseguire, Giulia Biserni ha conquistato il titolo di campionessa regionale seguita dalle compagne Giorgia Porcino terza e Matilde Tonielli quarta per la categoria junior 1; mentre Giulia Coveri si è aggiudicato un prestigioso secondo posto e il titolo di vice campionessa nella categoria allieve 4.

Nel livello B1 tante le ginnaste che hanno affrontato la prima prova ottenendo ottimi piazzamenti nelle classifiche: Victoria Savia, Alessandra Nati, Sabrina Fiorentini, Lisa Bonacci, Anna Bonoli, Emma Bastianini, Sofia Covatta, Sofia Mengozzi, Maddalena Pace, Lucia Godoli; Sofia Fanti, Marika Portici e Chiara Gentile hanno sfiorato il podio aggiudicandosi il quarto posto, mentre Elisabetta Milandri con grande gioia si è portata a casa un meritato terzo posto. Nel livello A1 le ginnaste Nicole Ceccherini, Irene Apuzzo, Celeste Fabbri e Arianna Gatta hanno esordito nella loro prima competizione con tanta emozione, ma anche determinazione, raggiungendo eccellenti posizioni.