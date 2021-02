Tanta Romagna nel Giro d'Italia 2021. La corsa rosa passerà anche a Forlì e Santa Sofia

Il Giro d'Italia 2021 transiterà anche per Forlì. La data da segnarsi col circoletto rosso è quella di mercoledì 12 maggio, quando la Caronava rosa percorrerà la via Emilia per la Modena-Cattolica, quinta delle 21 tappe della manifestazione che esordirà sabato 8 maggio a Torino per concludersi ventidue giorni più tardi dopo 3450 chilometri a Milano. Ci sarà tanta Romagna nel Giro che celebrerà l’Unità d’Italia, Dante Alighieri e il 90esimo compleanno della Maglia Rosa (indossata per la prima volta nel 1931, con la prima tappa vinta da Learco Guerra e Giro conquistato da Francesco Camusso).

Il 20 maggio il gruppo transiterà nuovamente da Santa Sofia, nella tappa con arrivo a Bagno di Romagna: i corridori arriveranno da Siena, entreranno nel comune di Santa Sofia da Passo della Calla, scendendo da Campigna, Corniolo, fino a Santa Sofia, per proseguire verso Bagno di Romagna dove ci sarà l'arrivo. Un tappone che vedrà ben tre gran premi della montagna e 3700 metri di dislivello. L'indomani partirà invece da Ravenna, omaggio al Sommo Poeta. Tra le grandi montagne lo Zoncolan, il Passo Fedaia (Montagna Pantani), il Passo Pordoi (Cima Coppi) e il Passo di Giau. Gran finale con la chilometro di Milano e il Duomo che incoronerà il vincitore del Giro.

L'elenco delle tappe

8/05 Stage 1 Torino - Torino Tissot ITT, 9.0 km

9/05 Stage 2 Stupinigi - Novara, 173 km

10/05 Stage 3 Biella - Canale, 187 km

11/05 Stage 4 Piacenza - Sestola, 186 km

12/05 Stage 5 Modena - Cattolica, 171 km

13/05 Stage 6 Grotte di Frasassi - Ascoli Piceno (San Giacomo), 150 km

14/05 Stage 7 Notaresco - Termoli, 178 km

15/05 Stage 8 Foggia - Guardia Sanframondi, 173 km

16/05 Stage 9 Castel Di Sangro - Campo Felice, 160 km

17/05 Stage 10 L'Aquila - Foligno, 140 km

19/05 Stage 11 Perugia - Montalcino, 163 km

20/05 Stage 12 Siena - Bagno Di Romagna, 209 km

21/05 Stage 13 Ravenna - Verona, 197 km

22/05 Stage 14 Cittadella - Monte Zoncolan, 205 km

23/05 Stage 15 Grado - Gorizia, 145 km

24/05 Stage 16 Sacile - Cortina d'Ampezzo, 212 km

26/05 Stage 17 Canazei - Sega di Ala, 193 km

27/05 Stage 18 Rovereto - Stradella, 228 km

28/05 Stage 19 Abbiategrasso - Alpe Di Mera (Valsesia), 178 km

29/05 Stage 20 Verbania - Valle Spluga-Alpe Motta, 164 km

30/05 Stage 21 Senago - Milano Tissot ITT, 29.4 km.