Il covid ridisegna il calendario della Pallacanestro Forlì

Il covid-19 ridisegna il calendario della Pallacanestro Forlì 2.015. La sfida contro la Giorgio Tesi Group Pistoia, valida per il ventiquattresimo turno di regular season, verrà giocata mercoledì 17 marzo alle 17 all’Unieuro Arena con in diretta su TeleRomagna, canale 14 del digitale terrestre e su Lnp Pass. La sfida contro la Stella Azzurra Roma, compagine recentemente colpita da un focolaio di covid, valida per il secondo turno di regular season, verrà giocata martedì 23 marzo alle 18 al PalaCoccia (Veroli). La partita verrà trasmessa in diretta su Lnp Pass.