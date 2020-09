"Lo sport è vita e accettare le sfide": festa per gli Internazionali di Tennis Città di Forlì

Festa in Piazza Cavour per l’evento inaugurale degli Internazionali di Tennis Città di Forlì - Atp Challenger 100. Protagonisti soprattutto i bimbi, che hanno potuto cimentarsi in ping pong e maxi-tennis. Alle 18.30 hanno sfilato i giocatori che saranno protagonisti al Villa Carpena. Vi è stata anche un'esibizione di tennis in carrozzina. Tutto rispettando le misure di sicurezza anti-Covid e garantendo le precauzioni necessarie affinché l’evento vada in scena con la massima tranquillità. "Lo sport è vita, voglia di migliorarsi, accettare le sfide e tagliare il traguardo", le parole del sindaco Gian Luca Zattini.

Il torneo

Favorito numero 1 Pablo Andujar. Lo spagnolo, numero 51 del mondo con best ranking di numero 32, proverà a sfruttare l’esperienza e il dinamismo che lo contraddistinguono nella corsa verso il titolo. Secondo giocatore dell’entry list il sudcoreano Soonwoo Kwon, classe ’97, numero 79 ATP. A completare il poker il britannico Cameron Norrie, seguito dall’ungherese Attila Balazs, tutti reduci dagli US Open in cui a trionfare è stato il numero 3 del mondo Dominic Thiem in una finale thriller conclusa al tie-break del quinto set contro Alexander Zverev. A difendere la bandiera italiana a Forlì sarà il Davis man Andreas Seppi: istituzione del tennis azzurro, l’altoatesino è chiamato a fare la voce grossa in un torneo che promette spettacolo.