Misano, trionfa Morbidelli. Quartararo a terra: Dovizioso nuovo leader del campionato

Andrea Dovizioso è il nuovo leader del campionato MotoGp. Settimo al traguardo del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, il forlivese della Ducati ha approfittato della domenica disastrosa di Fabio Quartararo, incappato in una doppia caduta, per prendersi la vetta del campionato con 76 punti. A portare l'Italia sul gradino più alto del podio è stato Franco Morbidelli. Il portacolori della Yamaha del team Petronas ha azzeccato una super partenza, guidando la gara con autorità dal primo all'ultimo giro. A lungo in scia ha avuto in scia il suo maestro della VR46 Academy, Valentino Rossi, ma il "Dottore" alla fine ha dovuto fare i conti con la perdita di competitività dei pneumatici. A salire sul podio un super "Pecco" Bagnaia, tornato in gara dopo l'infortunio al perone subìto al perone a Brno.

Primo dei ducatisti, il portacolori del team Pramac ha preceduto la Suzuki dello spagnolo Joan Mir. Proprio il numero 36 nel finale ha privato Rossi di un meritatissimo podio. Solo Sesto il poleman il poleman Maverick Vinales, ormai abbonato a domeniche incolori dopo dei sabati da leoni. Tra una settimana si replica. "Ancora devo rendermi conto ldi aver vinto - esordisce Franky -. Sono molto felice, per ora mi godo il momento. Ringrazio la squadra, ringrazio tutte le persone che lavorano con me. Negli ultimi giri ho pensato tanto a 7 anni fa, quando correvo qui in Superstock. Avevo vinto e la sensazione era la stessa, ma adesso è ancora superiore". "Effettivamente le ultime settimane sono state estremamente difficili - afferma Bagnaia -. Il nervosismo accumulato mi ha dato la rabbia per arrivare qui ed essere competitivo. Abbiamo lottato davvero duramente per raggiungere questo obiettivo".

Foto di Marzio Bondi