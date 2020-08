MotoGp, Gp di Stiria. Dovizioso: "Sono concentrato sul campionato. Non penso al futuro"

"Sarà sicuramente una gara diversa rispetto a quella di domenica scorsa". Parola di Andrea Dovizioso, vincitore pochi giorni fa al Red Bull Ring di Spielberg ed accreditato come il principale favorito per il Gran Premio della Stiria, quinto round del mondiale MotoGp. Il forlivese, che ha goduto di alcuni giorni di relax prima di rituffarsi con la mente al round austriaco, è tornato sulla decisione di non rinnovare il contratto con la Ducati: "Non penso al futuro, sono concentrato sul campionato".

Il forlivese ha ribadito le aree sulle quali migliorari: "Ci manca qualcosa a centro curva ed in uscita, pensando anche alle prossime piste che incontreremo, ma abbiamo dimostrato di avere una buona velocità". Nel Gran Premio d'Austria Dovizioso ha lottato contro Jack Miller (Ducati Pramac), Alex Rins e Joan Mir (Suzuki) e Pol Espargaro (Ktm): "Alcuni rivali avranno ancora più fame e potranno essere più forti, ma bisogna fare attenzione al meteo, visto che dovrebbe fare più caldo. Ci aspettiamo una gara differente".