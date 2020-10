MotoGp, Gp Teruel: Nakagami riporta il Giappone in pole. Dovizioso lontanissimo

La pole del Gran Premio di Teruel parla giapponese. Takaaki Nakagami ha portato la Honda del team di Lucio Cecchinello davanti a tutti col crono di 1'46"882, precedendo di appena 63 millesimi la Yamaha Petronas di Franco Morbidelli e di 273 millesimi la Suzuki del vincitore di domenica scorsa, Alex Rins. Per Nakagami si tratta della prima pole in top-class, riportando il Giappone in pole nella classe regina per la prima volta dopo 16 anni.

La seconda fila sarà aperta da Maverick Vinales (Yamaha Monster) a precedere la Ducati Avantia di Johann Zarco e la Yamaha Petronas di Fabio Quartararo. Fuori dalla top ten il leader del campionato Joan Mir (Suzuki), mentre peggio ha fatto Andrea Dovizioso, appena 17esima in un sabato disastroso per le Ducati del team ufficiale (Danilo Petrucci 19esimo) e Pramac (Jack Miller 14esimo e "Pecco" Bagnaia 18esimo).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Purtroppo questo Gran Premio si sta rivelando ancora più complicato rispetto a quello della settimana scorsa, dove avevamo già riscontrato diverse difficoltà - afferma Dovizioso -. La differenza la stanno facendo soprattutto i nostri avversari, che sono riusciti a migliorare molto. Partiremo piuttosto indietro e purtroppo anche il nostro ritmo di gara non è ottimo. Cercheremo di fare il possibile per portare a casa il maggior numero di punti".