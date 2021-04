MotoGp, primi giri sull'Aprilia per Dovizioso: "Divertiti Andrea, è un piacere averti con noi"

Dovizioso ha completato alcune uscite da cinque giri ciascuna, senza spingere, ma lavorando sull'ergonomia dalla moto in vista dei turni in programma martedì e mercoledì

"Divertiti Andrea, è un piacere averti con noi!". Attraverso Facebook, l'Aprilia ha pubblicato uno scatto di Andrea Dovizioso in sella alla RS-GP21. Sul tracciato di Jerez De La Frontera, nel sud della Spagna, si è svolta lunedì la prima delle tre giornate di test per il forlivese sulla moto di Noale. Un primo contatto, che servirà per capire che tra l'ex ducatista e la Casa veneta possano concretizzarsi i presupposti di un matrimonio in vista del 2022. Dovizioso ha completato alcune uscite da cinque giri ciascuna, senza spingere, ma lavorando sull'ergonomia dalla moto in vista dei turni in programma martedì e mercoledì.

"Penso sia più una possibilità per lui di mettersi alla prova che per noi di metterlo alla prova - sono le parole dell'amministratore delegato di Aprilia Racing, Massimo Rivola, ai microfoni di "The Race" e riportate da "La Gazzetta dello Sport" -. Sarei un bugiardo se ti dicessi che non mi importa di Dovizioso e che un test ci basta. Abbiamo bisogno di qualcuno con quel tipo di esperienza, quindi al momento è una situazione win-win senza stress".