Nuoto sincronizzato, splendida medaglia di bronzo per Gaia Gardelli agli Assoluti di Riccione

Ad oltre un anno dall'ultima competizione, il Rari Nantes Romagna è tornato a tuffarsi nelle acque delloStadio del Nuoto di Riccione per gli assoluti invernali. A regalare un'emozione alla società è stata Gaia Gardelli, classe 2020, che ha conquistato una splendida medaglia di bronzo nella prova di nuoto sincronizzato, esibendosi sulle note di un brano di Ornella Vanoni. Non è stato agguantato l'accesso alla fine nella prova a squadre, che vedeva in acqua oltre a Gardelli anche Emma Agallliu, Criscitello, Carlino, Agnese Scarpellini, Spada, Sclafani, Torroni e Domeniconi. Gardelli e Scarpellini si sono cimentate anche nella prova di doppio, mentre Agalliu ha testato la sua condizione in vista dei prossimi campionati italiani estivi junior.