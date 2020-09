Pallacanestro Forlì 2.015, primo allenamento sul parquet del PalaGalassi

Il rumore del pallone che rimbalza e l’acuto delle scarpe che scivolano sul parquet: un momento che si era atteso per tanti, troppi mesi. Lunedì è tornato ad essere realtà, con il primo allenamento della stagione all’Unieuro Arena. La squadra ha svolto un lavoro di riattivazione muscolare guidato dal preparatore fisico Luca Borra ed ha continuato con una seduta di core e stabilizzazione. A seguire, c’è stata poi una sessione di tiro che ha chiuso l’allenamento.

Prima dell’inizio dell’attività, il presidente Giancarlo Nicosanti ha incontrato la squadra, per fare a tutti i ragazzi un "in bocca al lupo" in vista della stagione che oggi comincia. Serietà dentro e fuori dal campo, aiuto reciproco, ma anche la voglia di divertirsi con l’obiettivo di togliersi delle belle soddisfazioni: dovranno essere queste le basi sulle quali costruire la stagione, ha detto il Presidente.

Si replica domani, con i test atletici ed una successiva seduta di allenamento pomeridiana.