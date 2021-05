Parte da Modena l'avventura playoff per la Querzoli Volley Forlì

Dopo aver dominato e chiuso in vetta il proprio mini-girone E2, i ragazzi di coach Gabriel Kunda mercoledì sera (ore 20:30) affrontaranno nel primo turno playoff la Moma Anderlini Modena, quarta classificata del raggruppamento E1. Forlivesi al gran completo e carichi per la sfida in terra emiliana, fiduciosi di poter ottenere grandi soddisfazioni da questo primo turno playoff; Modena invece dovrà fare i conti con qualche defezione in organico dovendo rinunciare al palleggiatore Astolfi e al martello Cassandra, entrambi giocatori esperti e preziosi nell'economia Ghirlandina. "Siamo determinati e vogliosi di fare bene", sono le parole del dirigente della Querzoli S Volley Forlì alla vigilia del match. La gara di ritorno è già programmata per domenica alle 18 al Ginnasio sportivo di Forlì, con i romagnoli che non intendono compiere passi falsi per riuscire a passare così il turno e continuare a gustare sogni di gloria.